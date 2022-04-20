شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.."خارجية النواب" تناقش موازنات لـ"الخارجية والهجرة والتعاون الدولى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعقد اليوم الأربعاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب 3 اجتماعات متتالية، الأول لمناقشة عرض الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة (الخارجية) للعام المالي 2022/2023، بينما الاجتماع الثاني لمناقشة عرض الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة (الهجرة وشئون المصريين بالخارج) للعام المالي 2022/2023، بينما الاجتماع الثالث لمناقشة الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة (التعاون الدولي) للعام المالي 2022/2023.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2020/2021، وأعلن رئيس المجلس، إحالة جميع التوصيات الواردة بالتقرير للحكومة لاتخاذ اللازم نحوها.