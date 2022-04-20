شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 وإصابة 19 في انفجار بسوق في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة المحلية اليوم الأربعاء إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأُصيب 19 جراء انفجار في سوق مزدحمة بولاية تارابا في شرق نيجيريا.

وتعاني نيجيريا انعدام الأمن إذ تشن عصابات مسلحة وتمرد إسلامي هجمات تستهدف مجتمعات وأهدافا أمنية في المناطق الشمالية من البلاد.

وقال عثمان عبد الله، المتحدث باسم الشرطة في تارابا، إن الانفجار، الذي حدث في منطقة ايوير الريفية وقع في مكان مخصص للشرب بقسم من سوق مزدحمة أمس الثلاثاء وأسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة ما يزيد على 12 بجراح.

أضاف عبد الله لرويترز في رسالة عبر الهاتف "يشتبه أنه نجم عن انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع. التحقيقات جارية".

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.