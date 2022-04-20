شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 2481 حالة إصابة محلية جديدة بكورونا في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 2481 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم أنه من بين حالات الإصابة الجديدة، 2386 حالة، تم انتقالها محليا- مما يمثل زيادة بنسبة أكثر من 40% عن حالات الإصابة المسجلة أمس الثلاثاء والتي بلغت 1626 وأعلى مستوى آخر في يوم واحد، بالإضافة إلى 95 حالة إصابة قادمة من الخارج.

حتى الآن أكدت تايوان 40 ألفا و186 حالة إصابة، منذ بدء الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها 30 ألفا و147 حالة إصابة محلية.

ومع عدم تسجيل أي حالات وفاة بسبب الفيروس، مازال عدد حالات الوفاة المؤكدة بسبب الفيروس في البلاد 856 حالة، حسب بيانات المركز.