عاجل.. مطار بغداد يعلق الرحلات لسوء الأحوال الجوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم الأربعاء بأن مطار بغداد الدولي أعلن توقف الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية.



وذكر بيان، لإدارة المطار ، أنه "تقرر توقف الحركة الجوية لهذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 500 م".

وأضاف، أن "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية"

وتتعرض غالبية أنحاء العراق لعاصفة رملية مع تسجيل دخول العشرات الى المستشفيات لتلقي العلاج من مشاكل في الجهاز التنفسي، وفق مصدر رسمي.

وتتكرر العواصف الرملية في العراق، وهو بلد شبه صحراوي، خصوصا في فصل الربيع.

والعراق من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ والتصحر. وتتكرر حالات الجفاف بشكل متزايد مع درجات حرارة يمكن أن تظل صيفا فوق 50 درجة لعدة أيام.

وقبل يومين ،أوقفت الرحلات الجوية فى مطارى أربيل والسليمانية شمالى العراق بسبب العاصفة الترابية التى تضرب البلاد.