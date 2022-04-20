بالصور- حريق هائل يلتهم زراعات نخيل ويمتد لـ4 منازل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت منطقة الأرقم بمدينة سوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، اندلاع حريق هائل في قطعة أرض فضاء مزروعة بأشجار النخيل، وامتداد النيران لـ4 وحدات سكنية مُطلة على الحريق، جرت السيطرة على النيران، دون وقوع خسائر بشرية بأحد، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء محمد شرباش إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

انتقل إلى مكان البلاغ مدير أمن سوهاج وقيادات المديرية وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بقطعة أرض فضاء مستغلة لتجميع القمامة خلف أحد العقارات السكنية على مساحة حوالي 150 مترًا ومزرعة بعدد من أشجار النخيل وبداخلها حوش مواشي على مساحة حوالي 20 مترًا وامتد الحريق إلى عدد 4 شجرات نخيل، ما أدى لتطاير النيران لعدد 4 مطابخ وحدات سكنية بالطابقين الثاني والثالث بعقار يطل على قطعة الأرض من الخلف، دون امتدادها لداخل الشقق.

جرى الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده، وجرت عمليات التبريد لمكان الحريق، دون حدوث أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

أفاد مالك قطعة الأرض ومالكي الشقق بمضمون ما تقدم، ورجحوا أن سبب الحريق اشتعال القمامة ناتج عن إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل وبعض المخلفات بقطعة الأرض، واحتراق محتويات الـ4 مطابخ المُشار إليها المطلة على الحريق من الخلف، ونفوا الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.