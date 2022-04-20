"التاريخ والآثار ودورهما فى استعادة سيناء".. ندوة بالأعلى للثقافة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - يعقد المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "التاريخ والآثار ودورهما في استعادة سيناء"، وتنظمها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس ومقررتها الدكتورة علا العجيزي. بحسب بيان صحفي.

تقام الندوة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء 20 أبريل الحالي أونلاين عبر تطبيق زووم.

وتدير الندوة: الدكتورة علا العجيزي أستاذة اللغة المصرية القديمة بقسم الآثار المصرية والعميد السابق لكلية الاثار جامعة القاهرة، ويشارك بها كل من: الدكتور خلف عبد العظيم الميري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية البنات جامعة عين شمس وكيل وزارة الثقافة الأسبق، والدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء مدير عام المركز العلمى للآثار والفنون الإسلامية بطور سيناء.