تركيا.. عبوة ناسفة تستهدف حافلة لحراس السجون شمالا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 20 - أبريل - 2022 11:06 صباحًا

لقي حارس بأحد السجون التركية حتفه في انفجار استهدف حافلة اليوم الأربعاء، بحسب ما أفاد يعقوب جانبولاط، حاكم إقليم بورصة في شمال غرب تركيا. وأشار الى أنه يعتقد أن الإنفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وأوضح جانبولاط أن منفذ التفجير لم يعرف بعد، مضيفا أن القنبلة وضعت بجوار عمود كهرباء وفُجرت عن بعد لدى مرور الحافلة التي تقل حراس سجون.

وأفاد الحاكم بأن شخصا أصيب بجروح خطيرة، جراء الإنفجار بينما أصيب اثنان أو ثلاثة آخرون لكنهم خرجوا بالفعل من المستشفى.

وقال جانبولاط “جميع وحداتنا الأمنية تعمل على هذه القضية من كل الجهات. ونأمل أن نحل المشكلة ونقبض على الجناة في أسرع وقت ممكن”.

يذكر أن أكراد ويساريين وإسلاميين متشددين، شنوا هجمات مماثلة في السابق، غير أن وتيرة تلك الهجمات تراجعت كثيرا في السنوات القليلة الماضية.