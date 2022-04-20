ماليزيا.. مقتل 6 من الروهينغا وفرار المئات بعد شغب في مركز احتجاز

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 20 - أبريل - 2022 10:49 صباحًا

اندلعت أعمال شغب في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، في ماليزيا، جراء فرار المثات من مركز لاحتجاز المهاجرين،كما لقي ستة لاجئين من الروهينجا القادمين من ميانمار، بينهم طفلان، حتفهم بعد أن صدمتهم سيارات على طريق سريع.

وقالت إدارة الهجرة في بيان إن 582 في المجمل من الروهينغا فروا من معسكر احتجاز المهاجرين المؤقت في سونجاي باكاب في ولاية بينانج الشمالية عن طريق تحطيم الأبواب والحواجز المعدنية، إلا أن 362 من هؤلاء أعيد اعتقالهم بعدها.

وقالت الشرطة إنها ما زالت تحقق في سبب أعمال الشغب، بينما تبحث السلطات عن باقي المحتجزين الذين فروا.

بدوره، أفاد قائد شرطة ولاية كيدا وان حسن وان أحمد للصحفيين في مؤتمر صحفي بأن رجلين وامرأتين وصبيا وفتاة لقوا حتفهم بعد أن صدمتهم سيارات أثناء محاولتهم عبور طريق سريع على بعد حوالي ثمانية كيلومترات من معسكر الاحتجاز.

يذكر أن ماليزيا وجهة مفضلة منذ وقت طويل للمنتمين لعرقية الروهينغا الفارين من الاضطهاد في ميانمار أو مخيمات اللاجئين في بنغلاديش.

لكن منذ 2020، اعتُقل الآلاف هناك وأودعوا في مراكز احتجاز مزدحمة في إطار ما تقول السلطات الماليزية إنها جهود لوقف انتشار فيروس كورونا.