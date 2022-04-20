كييف تعلن التوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين من ماريوبول

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمّ التوصّل إلى اتفاق مع ​روسيا​ حول ممرّ إنساني لإجلاء مدنيين من مرفأ ماريوبول المحاصر في جنوب شرقي أوكرانيا، هو الأوّل من نوعه منذ السبت، وفق ما كشفت مسؤولة أوكرانية.

وذكرت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني في رسالة عبر تلغرام “توصّلنا إلى اتفاق مبدئي مع الروس حول ممرّ إنساني للنساء والأطفال والكبار في السنّ”.

وفي السياق، أكد قائد للعسكريين الأوكرانيين المحاصرين في ماريوبول، المدينة الساحلية الاستراتيجية في جنوب شرق أوكرانيا التي تريد موسكو السيطرة عليها “ربما نعيش أيامنا الأخيرة إن لم يكن ساعاتنا الأخيرة”.

وكتب سيرغوي فولينا من اللواء 36 في البحرية على فيسبوك أن “عديد العدو أكبر من عددنا بعشر مرات”.

وأضاف “نناشد كل قادة العالم ونرجوهم مساعدتنا. نطلب منهم استخدام إجراءات الانتشال ونقلنا إلى أراضي دولة ثالثة”.

وتؤكد روسيا من جهتها أنها فتحت ممرا يفترض أن يسمح للقوات الأوكرانية التي تقرر الاستسلام بمغادرة ماريوبول. لكن ​الجيش الروسي​ كشف مساء الثلاثاء أن “أحدا” لم يسلك هذا الممر الإنساني. وقال المصدر إنه سيعاد فتح هذا الممر مجددا الأربعاء اعتبارا من الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش.

وكانت روسيا دعت الثلاثاء المدافعين عن ماريوبول إلى وقف مقاومتهم بعد إنذار أول وجهته الأحد في إطار سعيها للاستيلاء على هذه المدينة. وستسمح لها السيطرة على ماريوبول بربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، بالجمهوريتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في دونباس.