شكرا لقرائتكم خبر عن "روبرت كوخ" :ارتفاع معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت ألمانيا اليوم الأربعاء ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا.

فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 3ر688، مقابل 9ر669 أمس الثلاثاء.

وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 7ر1044، وقبل شهر 7ر.1708

وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 198 ألفا و583 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 176 ألفا و303 حالات يوم الأربعاء الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 348 حالة، مقابل 361 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 23 مليونا و658 ألفا و211 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 20 مليونا و609 آلاف و400، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 133 ألفا و308 أشخاص.