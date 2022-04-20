لجين عمران تُعلن خطوبتها (فيديو)

وجاء إعلان الإعلامية لجين لأول مرة خلال استضافتها مساء الثلاثاء، عبر البرنامج ، لتؤكد خطبتها متحفظةً على اسم العريس، وذلك رداً على سؤال العلياني عن عدد زيجاتها.

وقالت الإعلامية السعودية "إنها تزوجت مرتين، المرة الأولى من والد ابنها وابنتها، والمرة الثانية هي خطبتها على هذا الرجل التي تمت في فترة كورونا دون تحديد تاريخ معين لهذه الخطبة".ورفضت الإعلامية لجين الكشف عن موعد الزفاف، مبينةً أنها لن تعلن عن زواجها وسيكون سرِيا، مبررةً ذلك برغبتها باستقرار حياتها الزوجية.

وأضافت عمران خلال حديثها عن رغبتها بكتم أمر زواجها، أن هناك بعض السيدات اللاتي يتعمدن الوصول إلى عريس قريباتهنَ أو أي فتاة أو سيدة يعرفنها من أجل إفشال علاقتهما أو لفت نظر العريس عنها.

واستشهدت عمران بنصيحة سابقة من الفنان حسين الجسمي، الذي أكد لها ضرورة عدم عرض حياتها الزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل استمرارها واستقرارها.



وأشارت عمران إلى التفاهم والاحترام المتبادل بينها وبين عريسها، حيث تجمعهما علاقة صداقة قوية.

ويذكر أن لجين عمران بدأت عملها الإعلامي في تلفزيون البحرين، ثم عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وذاع صيتها منذ تقديمها برنامج "صباح الخير يا عرب".

— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel)