صحة النجف توضح بشأن أنباء وفاة شخص بـ 'الحمى النزفية'

وذكر إعلام الدائرة في حديث لـ الخليج 365، أن "شخصاً يمتهن القصابة تُوفي بعد دخوله إلى المستشفى بوقت قصير جداً، وإصابته بالحمى النزفية ما زالت محل اشتباه".

وأشار إلى أن "الشخص المتوفى لم يتم سحب الدم منه بسبب حالته الصحية التي كانت سيئة جداً، لكن العلامات السريرية تدل على وفاته بالحمى النزفية".



وتؤكد منظمة الصحة العالمية، أن "الحمَّيات النزفية الفيروسية هي من بين حالات طوارئ الصحة العامة الهامة التي تثير قلقاً دولياً كما حددتها اللوائح الصحية الدولية (2009)، وهي تتميز بظهور مفاجئ".