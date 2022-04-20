مدرب عراقي يقارن بين كارلو أنشلوتي وحكيم شاكر.. ما القصة؟

وقال هادي في تصريحات متلفزة، "مَنْ يتحمل الخسارة القاسية للقوة الجوية أمام الشباب هو المدرب حكيم شاكر، الذي لم يقرأ المباراة بشكل جيد، وأخطأ في (اختيار) التكتيك المناسب، وكان عليه أن يستفيد من مباراة ريال مدريد وإشبيلية، عندما خرج (مدرب الريال) كارلو أنشيلوتي خاسراً 0-2 (مع نهاية الشوط الأول)، ثم قلب النتيجة بالفوز بثلاثية، هذه قراءة المدرب للمباراة".وأضاف: "المدرب هو مَن يُطبِّق أسلوب اللعب على لاعبيه، من خلال الوحدات التدريبية المتواصلة، وتطبيقه في المباريات الودية، ولكن الكادر الفني للقوة الجوية لعب بأسلوب الخروج بأقل الأضرار من لقاء الشباب، بيد أنني أرى أن الطريقة الأنسب لمجاراة الفريق السعودي هي اللعب بخطة 4-3-3".

واستغرب مساعد المدرب السابق لفريق الصقور، كما يُلقّب القوة الجوية، من إبقاء قائد الفريق، حمادي أحمد، على دكة البدلاء في جميع المباريات، وإشراكه بديلاً في وقت متأخر، متسائلاً بالقول: "هل النادي مُتعاقِدٌ مع حمادي أحمد على اللعب لشوط واحد فقط؟! في لقاء الشباب، كان الفريق يحتاجه منذ البداية، خاصةً أن الهدف هو تحقيق الفوز، للحفاظ على بصيص (الأمل في) التأهل إلى الدور المقبل".