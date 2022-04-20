الأمم المتحدة تكشف أن 5 ملايين شخص غادروا أوكرانيا بعد الغزو الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الثلاثاء إن 5 ملايين شخص غادروا أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي لبلادهم.



وفي حديثها من المجر، حيث لجأ ما يقرب من نصف مليون أوكراني، حثت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس مجلس الأمن على "تنحية" انقساماته وإيجاد طريقة لإنهاء "الحرب المروعة التي لا معنى لها".

وقالت كليمنتس لمجلس الأمن الدولي: "كل واحد من ملايين النازحين يضطر إلى اتخاذ قرارات مستحيلة ومفجعة".

وهناك 7 ملايين شخص آخرين نازحون داخليا داخل أوكرانيا، حسبما أفاد أنطونيو فيتورينو، من المنظمة الدولية للهجرة.

وخلال الاجتماع، ناقشت الدول الأعضاء الحاجة إلى مزيد من الدعم للاجئين ووضع حد للحرب. وهذا هو الاجتماع السادس للمجلس بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا منذ أن بدأت روسيا غزوها قبل شهرين تقريباً في 24 فبراير (شباط).

وانتقد سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا استمرار معاملة مجلس الأمن لروسيا كعضو كامل العضوية.