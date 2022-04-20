مساعدات نرويجية في طريقها لأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت النرويج اليوم الأربعاء، أنها تبرعت بنحو 100 صاروخ دفاع جوي من طراز ميسترال لأوكرانيا.



وقالت وزارة الدفاع النرويجية، إن "الأسلحة شُحنت بالفعل".

يأتي تحرك النرويج في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومات الغربية بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لكييف دعما لها في مواجهة الغزو الروسي.

وقالت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا إنها سترسل المزيد من أسلحة المدفعية إلى الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في البرلمان بعد الاجتماع مع زعماء آخرين: "سيصبح هذا صراعا بقذائف المدفعية".

وأضاف"أوكرانيا" بحاجة إلى دعم بمزيد من المدفعية، وهذا ما سنمنحه لها".

وصدرت تعهدات مماثلة من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حديثه إلى صحفيين في نيو هامبشاير.

وفي برلين، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده تقدم التمويل اللازم لتمكين أوكرانيا من شراء أسلحة وذخائر مضادة للدبابات من مصنعي الأسلحة الألمان، مضيفا :"الهدف هو تعزيز قدرات الجيش الأوكراني بحيث يمكنه صد الهجوم الروسي".

من ناحية أخرى، قالت جمهورية التشيك إنها ستصلح الدبابات والعربات المدرعة الأوكرانية عندما تتضرر أثناء القتال.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، "سنشدد عقوباتنا ضد روسيا بشكل أكبر"، على الرغم من عدم تقديم مزيد من التفاصيل.

تعهدات الأسلحة تأتي بعد دعوة متجددة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحلفاء لزيادة مساعدات وإمدادات أسلحتهم إلى كييف.