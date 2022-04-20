مسؤول أمريكي يؤكد أن روسيا تمهّد لـ "هجوم أكبر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير امس إن الولايات المتحدة تعتبر النشاط الروسي الجاري في شرق أوكرانيا مقدمة لهجوم أكبر بكثير في البلاد.



وأضاف المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن روسيا ما زالت تضيف إلى قدراتها العسكرية للاستعداد للهجوم الجديد، حيث نشرت كتيبتين تكتيكيتين إضافيتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للكتائب الروسية في البلاد إلى 78.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن الإثنين بداية الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا الذي يسيطر عليه جزئيا انفصاليون موالون لموسكو وحيث تشتدّ حدّة المعارك الدامية.

وقال الرئيس الأوكراني في كلمة عبر تلغرام: "يمكننا أن نؤكّد الآن أنّ القوات الروسية بدأت معركة السيطرة على دونباس التي كانت تستعدّ لها منذ وقت طويل. قسم كبير جداً من الجيش الروسي مكرّس حالياً لهذا الهجوم".