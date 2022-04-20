جونسون يؤكد أن بلاده سترسل المزيد من أسلحة المدفعية إلى أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس إن بريطانيا ستمنح أوكرانيا المزيد من أسلحة المدفعية مع انتقال الصراع مع روسيا إلى مرحلة جديدة.



وقال جونسون للمشرعين: "سيصبح هذا صراعا بالمدفعية ، إنهم بحاجة إلى دعم بمزيد من المدفعية ، وهذا ما سنقدمه لهم ... بالإضافة إلى العديد من أشكال الدعم الأخرى".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين الثلاثاء إن الولايات المتحدة سترسل مزيداً من المدفعية إلى أوكرانيا، وذلك عقب اتصاله في وقت سابق مع حلفاء غربيين لمناقشة الغزو الروسي.

ولدى سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل المزيد من المدفعية إلى أوكرانيا، قال بايدن نعم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في وقت سابق للصحفيين الذين يسافرون مع بايدن إلى نيو هامبشاير إن الإدارة ستواصل تقديم المزيد من الذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى.