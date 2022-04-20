رئيس الوزراء البريطاني يعتذر عن خرق قواعد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اعتذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء للبرلمان لخرقه قواعد فيروس كورونا أثناء تجمع في عيد ميلاده، وذلك بعد أن غرمته الشرطة الأسبوع الماضي.



وغرمت الشرطة جونسون ووزير المالية ريشي سوناك بينما كان البرلمان في عطلة عيد القيامة.

وسيجري أعضاء البرلمان تصويتا يوم الخميس بشأن ما إذا كان ينبغي التحقيق مع جونسون حول مزاعم أنه ضلل البرلمان بقوله مراراً إنه اتبع قواعد الفيروس.

وقال جونسون للنواب "أغتنم هذه الفرصة في أول جلسة متاحة لأكرر اعتذاري الصادق إلى مجلس العموم. وبمجرد تلقي الإشعار أدركت الألم والغضب، وقلت إن للناس الحق في توقع الأفضل من رئيس وزرائهم"، مضيفاً أنه لم يدرك في البداية أن التجمع انتهك قواعد كورونا.

وتابع "لم يخطر ببالي في ذلك الوقت، أو لاحقاً، أن اجتماعاً في مقر مجلس الوزراء، وقبيل اجتماع مهم حول استراتيجية كوفيد، يمكن أن يصل إلى حد انتهاك القواعد. أكرر أن ذلك خطأ ارتكبته وأعتذر عنه بلا أي تحفظ".