عقوبات جديدة على موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الحكومة الإيطالية امس أنّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصّلا إلى "تفاهم واسع على ضرورة تشديد الضغط على الكرملين، ولا سيّما عبر فرض عقوبات جديدة" على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.



وتم التوصّل إلى هذا التفاهم خلال قمّة عبر الفيديو خصّصت للبحث في الحرب في أوكرانيا وضمّت خصوصاً القادة الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والبريطاني بوريس جونسون والإيطالي ماريو دراغي والألماني أولاف شولتس والروماني كلاوس يوهانيس والبولندي أندريه دودا والكندي جاستن ترودو والياباني فوميو كيشيدا.

قال مستشار رئاسي أوكراني أمس الثلاثاء، إن روسيا قصفت مصنع آزوفستال للصلب، وهو المعقل الرئيسي المتبقي لأوكرانيا في مدينة ماريوبول، بقنابل مضادة للتحصينات.

وكتب المستشار ميخائيلو بودولياك على تويتر "العالم يشاهد قتل الأطفال على الإنترنت ويبقى صامتاً".

وقال مجلس مدينة ماريوبول أول أمس الإثنين، إن أكثر من ألف مدني كانوا يحتمون في مبان تحت الأرض أسفل مصنع آزوفستال، وتنفي روسيا استهداف المدنيين.