شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث إذا ثبت وجود مركب داخل المياه الإقليمية بدون تصريح؟..القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، أنه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة ، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا .

ونصت المادة رقم 36 من القانون على أنه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة ، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا .

وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًا .