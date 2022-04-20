شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا: نأسف لطرد موظفي السفارة في موسكو والقرار متوقع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية النمساوية، أن طرد موظفي السفارة النمساوية من روسيا لم يكن مفاجأة، معربة عن أسف النمسا لهذا القرار غير المبرر الذي اتخذته موسكو معتبرة أن القرار ليس له أي أساس واقعي على الإطلاق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية أن موظفي السفارة النمساوية في موسكو يؤدون وظائفهم في إطار اتفاقية فيينا للحقوق الدبلوماسية.

وأشار البيان إلى أن العمل في السفارة النمساوية ينحصر في خدمة مصالح المواطنين النمساويين في روسيا والحفاظ على قنوات الاتصال مع الحكومة الروسية.

كان القرار الروسي بطرد الدبلوماسيين النمساويين قد جاء ردا على طرد النمسا لأربعة دبلوماسيين روس قبل أسابيع قليلة بسبب تهمة التخابر.