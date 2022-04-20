شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. أقل من 120 ألف إصابة بكورونا لليوم الخامس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الجنوبية أقل من 120 ألف إصابة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي اليوم الأربعاء مع تباطؤ انتشار المتحور أوميكرون.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد أضافت 111 ألفا و319 إصابة بكوفيد19-، بما في ذلك 17 حالة وافدة من الخارج، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 16 مليونا و583 ألفا و220 حالة.

ووصل عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى 21 ألفا و520 وفاة، بزيادة 166 وفاة عن اليوم السابق.