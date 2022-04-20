موسكو تخاطب واشنطن: سياسة الحصار غير مجدية.. يجب أن تتخلوا عنها

وذكرت السفارة في بيان أوردته وسائل إعلام روسية، أن "الحوار دائما أفضل من عدم وجود حوار، وحان الوقت للولايات المتحدة للتخلي عن سياسة الحصار والعقوبات غير المجدية في سياستها الخارجية".

وجاء تصريح السفارة، تعليقا على الإعلان عن جولة جديدة من الحوار بين الولايات المتحدة وكوبا حول الهجرة في 21 أبريل. ورحبت روسيا بهذه الخطوة.

