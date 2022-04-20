انت الان تتابع خبر إخماد حريق اندلع داخل غرفة تجارة بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتمكن فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع داخل غرفة تجارة بغداد، في شارع النهر.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني أخمدت فجر اليوم حريقاً اندلع داخل غرفة تجارة بغداد، نتيجة تماس كهربائي في شارع النهر".
وأشار إلى أن "حادث الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، فيما تسبب بحدوث أضرار بالممتلكات".
وأشار إلى أن "حادث الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، فيما تسبب بحدوث أضرار بالممتلكات".