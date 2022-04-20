إخماد حريق اندلع داخل غرفة تجارة بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني أخمدت فجر اليوم حريقاً اندلع داخل غرفة تجارة بغداد، نتيجة تماس كهربائي في شارع النهر".

وأشار إلى أن "حادث الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، فيما تسبب بحدوث أضرار بالممتلكات".

