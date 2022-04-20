الأمم المتحدة تحذر من أزمة في إمدادات الغذاء.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

طالبت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) امس، بمزيد من المساعدة لقطاع الزراعة في أوكرانيا وسط الغزو الروسي من أجل منع حدوث أزمة في إمدادات الغذاء.



وقالت منظمة فاو في بيان "هناك حاجة عاجلة إلى نحو 115.4 مليون دولار، لمنع حدوث مزيد من التدهور في وضع إنعدام الأمن الغذائي وتفاقم أزمة تعطل سلاسل إمدادت الغذاء في أوكرانيا".

وأكدت فاو ضرورة مساعدة المزارعين ليتمكنوا من زراعة محاصيلهم في الربيع من أجل الحصاد المقبل للقمح.

وشدد رين بولسن، مدير الطوارئ والمرونة في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على أهمية دعم الزارعة وسلاسل الإمداد للحيلولة دون حدوث أزمة في إمدادات الغذاء خلال العام الجاري والعام المقبل، وقال في بيان إنه "لا يوجد وقت لتضييعه لأن الزراعة تعتمد على مواسم".

وتلعب الزراعة دوراً رئيساً في الاقتصاد الأوكراني، وتقدر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن ثلث كميات القمح والحقول في أوكرانيا لن يتم حصدها في العام الجاري، لأن المواطنين يفرون من البلاد أو يقاتلون للدفاع عنها.