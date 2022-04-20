مسؤول أوروبي يؤكد أن ماريوبول ربما تسقط في غضون أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول أوروبي امس إن مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية قد تسقط في أيدي القوات الروسية في غضون أيام، مضيفاً أنها قد تواجه معاناة أكبر من بلدة بوتشا، حيث اتُهمت القوات الروسية بارتكاب أعمال وحشية أنكرها الكرملين.



وقال المسؤول الأوروبي الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع "في نهاية المطاف، نتوقع دماراً كاملاً للمدينة والعديد من الضحايا المدنيين في ماريوبول".

وتابع في حديثه إلى صحفيين أمريكيين "أخشى أن يكون الوضع أسوأ من بوتشا، وبحلول التاسع من مايو(أيار) المقبل يمكن أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحرير مدينة ماريوبول، ولذا أعتقد أن ماريوبول ستسقط في الأيام المقبلة".

وتقول السلطات المحلية إن آلاف الأشخاص قتلوا في حصار ماريوبول، ووجهت روسيا لآخر المدافعين الأوكرانيين عن المدينة في مصنع للصلب إنذاراً نهائياً بالاستسلام أو الموت، وبدأت روسيا غزواً واسع النطاق لأوكرانيا في 24 فبراير(شباط) الماضي.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين فيما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، وتزعم أنها تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا والتخلص من قوميين خطرين، وترفض كييف والغرب موقف روسيا وتصفه بأنه ذريعة لغزو غير مبرر.