بالأسماء.. خمس دول أوروبية تدعو إلى إنهاء التوترات في القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

دعت خمس دول أوروبية، في بيان مشترك الثلاثاء إلى إنهاء المواجهات في القدس، وذلك في ختام جلسة طارئة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي حول التوترات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.



وقالت إيرلندا وفرنسا وإستونيا والنروج وألبانيا في بيان مشترك: "يجب أن يتوقف العنف فوراً. يجب تجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين" و"يجب أن يتم بالكامل احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة".

وأضافت الدول الأوروبية الخمس "ندين كل أعمال الإرهاب وإطلاق الصواريخ من غزة على جنوب إسرائيل"، مضيفة أنّ "تدهور الوضع الأمني يضيء على الحاجة إلى استعادة الأفق السياسي لعملية سلام موثوق بها".

وخلال الجلسة، كرّر المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينيسلاند في بيان دعواته إلى تجنب أي استفزاز من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات.

ونفّذت إسرائيل فجر الثلاثاء غارات جوية على قطاع غزة هي الأولى منذ أشهر وذلك رداً على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه الدولة العبرية، في تصعيد أتى وسط توتر في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس الشرقية المحتلة.