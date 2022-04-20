لهذا السبب.. لن يزور الرئيس الأمريكي أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

رأت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تأجيل زيارته إلى أوكرانيا يظهر قدرة واشنطن المحدودة على حل النزاع.



وكان الرئيس الأمريكي صرّح في وقت سابق، بأنه لا يعرف ما إذا كان سيزور كييف أم لا، رغم أنه سبق وأعرب عن استعداده لزيارة العاصمة الأوكرانية.

وكتب الخبير الصيني "تشو فنغ" في الصحيفة يقول: "حقيقة أن بايدن قرر عدم إرسال قوات إلى أوكرانيا وتخليه عن فكرة زيارة عاصمتها كييف توضح القدرة المحدودة للولايات المتحدة على المشاركة في الصراع، وفي مثل هذه الحالة، تفقد أوكرانيا أوراقها الرابحة".

ويعتقد الخبير أن تردد بايدن في هذه المسألة يشير أيضا إلى أهداف البيت الأبيض الأنانية، حيث يرى أن ما وُصف بالمسلسل التلفزيوني الطويل المتعلق برحلة بايدن المحتملة إلى كييف يظهر أن تصريحات الولايات المتحدة حول "دعم أوكرانيا" ليست أكثر من لعبة يستخدمها الجانب الأوكراني لتحقيق مكاسب عسكرية.

وكانت الولايات المتحدة أكدت أن الرئيس جو بايدن لن يزور العاصمة الأوكرانية كييف، وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض :"لا توجد خطط للرئيس جو بايدن لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف".

وأطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط الماضي، وحدد الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من نظام كييف لمدة ثماني سنوات".