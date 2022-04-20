وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، امس، جمع بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الأردني أيمن الصفدي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن بلينكن ناقش أحدث وقائع العنف في إسرائيل والضفة الغربية.

واقتحم مئات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى بحراسة ومرافقة الشرطة الإسرائيلية، في تصعيد يفاقم التوتر بمدينة القدس.

وازداد عدد المقتحمين للمسجد الأقصى منذ بداية عيد الفصح اليهودي الذي بدأ الجمعة والذي يستمر أسبوعا واحدا.

ومنذ بداية شهر رمضان، أشارت بيانات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إلى اقتحام بمعدل 80 مستوطنا يوميا، في رقم سجل ارتفاعا إلى أكثر من 550 يوميا منذ يوم الأحد.

وصباح اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية ساحات المسجد الأقصى، وأخلتها من المصلين قبل أن تسمح للمستوطنين بإخلاء المسجد من خلال باب المغاربة.

وبالتزامن مع التطورات، منعت الشرطة الإسرائيلية الفلسطينيين دون سن 35 عاما من دخول المسجد، فيما انتشرت بكثافة في محيطه.

واحتشد عشرات المصلين داخل المصلى القبلي، مرددين "الله أكبر" مع طرق شديد على أبواب المصلى للتعبير عن احتجاجهم على الاقتحامات.

وانتشر العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية في ساحات المسجد حتى انتهاء الاقتحامات