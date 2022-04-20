الدفاع الروسية تعلن وقفا لإطلاق النار غدا الأربعاء في آزوف ستال بمدينة ماريوبول الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية امس وقف إطلاق النار اليوم الأربعاء في آزوفستال بمدينة ماريوبول الأوكرانية



وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول ستسلم أسلحتها غدا الأربعاء.

ويأتي القرار الروسي في الوقت الذي قال فيه ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئاسي الأوكراني اليوم الثلاثاء، إن روسيا قصفت مصنع آزوفستال للصلب، وهو المعقل الرئيسي المتبقي لأوكرانيا في مدينة ماريوبول، بقنابل مضادة للتحصينات.

وكتب المستشار ميخائيلو بودولياك على "تويتر"، أن "العالم يشاهد قتل الأطفال على الإنترنت ويبقى صامتا"، فيما تنفي روسيا استهداف المدنيين.

وأفاد بيان عسكري بريطاني حول مستجدات الأوضاع في أوكرانيا باستمرار تصاعد القصف والضربات الروسية على خط المواجهة في دونباس، الثلاثاء، لكن القوات الأوكرانية تمكنت من صد العديد من محاولات التقدم للقوات الروسية.

والثلاثاء أيضا، أكد حاكم إقليم بيلجورود الروسي، تعرض قرية قرب الحدود الروسية مع أوكرانيا إلى قصف من القوات الأوكرانية.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم إقليم بيلجورود، في تصريحات صحفية، إن "القوات الأوكرانية قصفت قرية بالقرب من الحدود ما أدى إلى إصابة أحد السكان".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الغارة التي أشار إليها جلادكوف في منشورات عبر "تلجرام" نفذت بالمدفعية أو قذائف الهاون أو الصواريخ أم أنها كانت هجومًا جويًا؟.

يأتي هذا فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن "روسيا تنشر المزيد من القوات في شرقي وجنوبي أوكرانيا".

وكانت روسيا أعنلت أواخر مارس/ آذار الماضي، وقف لإطلاق النار، في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، حينها إن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بفتح ممر إنساني إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية.