س&ج| الحصيلة 10 آلاف جنيه.. ماذا قال "المحلل الشرعي" محمد الملاح في التحقيقات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حصل "الخليج 365" على نص تحقيقات النيابة مع المتهم محمد أحمد عبدالعال وشهرته "المحلل الشرعي محمد الملاح".

وقال محمد الملاح إنه ظهر في قناة MBC مصر مقابل 5 آلاف جنيه، وقرر أنه تزوج 33 مرة كمحلل شرعي بغرض الشهرة.

ووجهت النيابة الأسئلة التالية للمتهم.

س: هل ظهرت بشكل علني مرة أخرى في أي برنامج وقررت أنك محلل شرعي؟

ج/ أيوه طلعت مرتين في أماكن أخرى يوم 7 أكتوبر و8 أكتوبر 2021.

س: ما هي ملابسات ظهورك في المرتين؟

ج/ المرة الأولى في موقع إخباري وقررت فيه نفس الكلام، والمرة الثانية في قناة الشمس "وانسحبت من الحلقة عشان الحوار معجبنيش.. فيه محامي في الحلقة شبهني بالتيس وأساء لي".

س: ما سبب ظهورك على النحو سالف البيان لتكرار ذات الكلام مرة أخرى؟

ج/ برضو علشان اتشهر والفلوس وأخدت من الموقع 1000 جنيه و4 آلاف جنيه من قناة الشمس.

س: هل ظهرت بعد ذلك ونفيت قيامك بالزواج 33 مرة كمحلل؟

ج/ أيوه أنا طلعت لايف على فيسبوك ونفيت وعملت مداخلة مع المذيع سيد علي وقولت إن متجوزتش 33 مرة كمحلل وإن الكلام غير صحيح.

س: وما سبب قيامك بذلك النفي؟

ج/ علشان حسيت إنه تم استخدامي واستغلالي وإن نظر المجتمع لي أصبحت سيئة علشان كده قولت أطلع أقول الحقيقة.

س: ما قولك بأنك قررت في حلقة شريف عامر بأن صفحة "محلل شرعي لرد المطلقات" خاصة بك"؟

ج/ هو ياسر التلاوي قالي إن فيه صفحة هتظهر على البرنامج ولو المذيع سألك قوله بتاعتي.

س: هل لديك صفحة على فيسبوك؟

ج/ أنا عندي حساب خاص باسم محمد الملاح وليس صفحة.

س: ما قولك فيما قرره مجري التحريات بأن تصريحاتك خلقت حالة من البلبلة بأوساط المواطنين في ضوء تعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية والتماسك الأسري؟

ج/ أنا اكتشفت بعد الحلقة إني كنت غلطان وندمت على كده "وكان نفسي أتشهر وتم إغرائي بالشهرة والفلوس وأنا ظروفي صعبي خلتني ألجأ لكده".

س: هل تعاني أي أمراض عقلية؟

ج/ أنا مريض بالصرع ومعنديش أي مرض عقلي ولكن قبل كده دخلت مصحة مستشفى الدمرداش العام وبعاني من اضطرابات سلوكية.

س: ما قولك في طلب محاميك لعرضك على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية؟

ج/ أنا عاقل ومش معنى إني دخلت مصحة نفسية إني مجنون وأنا معترض إن المحامي قدم طلب زي دا بدون الرجوع لي.

وأجلت المحكمة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة محمد الملاح "المحلل الشرعي" لجلسة 26 أبريل الجاري في القضية 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي.