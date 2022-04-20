الماجد: يجب استغلال منصات التواصل لنشر الثقافة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال ماجد الماجد الكاتب السعودي، إن منصات التواصل الاجتماعي سلاح مهم لنشر الثقافة، ويجب استغلاله جيدا.

وأوضح الماجد، أن موقع التواصل الاجتماعي تويتر رغم تغريداته القصيرة، لكن يمكن من خلال سلسلة التغريدات أو الـ "ثريد"، صناعة محتوى ثقافي جذاب للقراء، ويحقق التفاعل الكبير في ذات الوقت، إذا كتب بأسلوب مناسب في التناول والعرض، وطريقة تقسيم الثريد إلى تغريدات قصيرة.

وأشار الكاتب السعودي إلى تجارب استخدام تويتر في تبسيط أحداث التاريخ المختلفة وعرضها في قالب قصصي آسر، ليحقق بذلك المعادلة الصعبة، بمنح القراء معلومات جديدة؛ وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة للاستماع بنصوص أدبية مميزة.

ونجح الماجد في الوصول لشرائح متابعين أكثر على منصة تويتر ليحتل حسابه المركز الرابع ضمن أكثر الحسابات الثقافية تفاعلًا في المملكة العربية السعودية وذلك لعام 2021 بحسب موقع تويسكوب.