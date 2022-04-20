اليوم.. جنايات المنصورة تنظر محاكمة 51 متهما في فقدان 9 شباب خلال تهريبهم لأوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

تنظر محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 51 متهما في 4 قضايا ‏هجرة غير شرعية، بعد أن وجهت النيابة العامة لهم اتهامات كونهم أسسوا ونظموا، و أداروا وانضموا ‏وآخرين إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب ‏المهاجرين إلى الدول الأوربية، وكان ذلك بقيادة ‏المتهم الأول، وهو ما تسبب في فقدان 9 شباب ممن سافروا معهم في غضون عام 2021.‏

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد ‏عبد ‏الحميد ‏السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب ‏وسكرتارية كل من سامح إبراهيم الموافي، وأحمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي.‏

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهمين إلى محكمة ‏جنايات المنصورة، لأنهم بتاريخ سابق على تاريخ 17/11/2021 بدائرة مركز المنصورة بمحافظة ‏الدقهلية، لاتهامهم بعدة اتهامات لكونهم أسسوا ونظموا، و أداروا وانضموا وآخرين إلى جماعة إجرامية ‏منظمة لأغراض تهريب المهاجرين إلى الدول الأوربية، وكان ذلك بقيادة المتهم الأول وعضوية الباقين ‏والآخرين المجهولين، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.‏

‏وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا وآخرين مجهولين جريمة تهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية ‏من قبل المجني عليهم، وذكر أمر الإحالة 9 أسماء من المجني عليهم" وكان ذلك عن طريق جماعة ‏إجرامية منظمة "محل الاتهام الأول" تمارس نشاطها بالقطر المصري والليبي، بأن خططوا وأعدوا لها ‏بداخل جمهورية مصر العربية، وأتموها بواسطة دولة ليبيا معرضين حياة المهاجرين المهربين ومعاملتهم ‏معاملة غير إنسانية ومهينة وصولا لتهريبهم إلى الدول الأوروبية عبر السفن والمراكب غير المخصصة ‏لنقل الركاب واختراق أعالي البحار، وقد ترتب على ذلك فقط كلا من سالفي الذكر المجني عليهم، وكان ‏ذلك بقصد الحصول على منفعة مادية.‏

أداروا الحسابات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"في تسهيل ارتكاب الجريمتين ‏محل الاتهامين المار بينهما.‏