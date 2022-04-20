اليوم.. جنايات المنصورة تنظر محاكمة 51 متهما في فقدان 9 شباب خلال تهريبهم لأوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:
تنظر محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 51 متهما في 4 قضايا هجرة غير شرعية، بعد أن وجهت النيابة العامة لهم اتهامات كونهم أسسوا ونظموا، و أداروا وانضموا وآخرين إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين إلى الدول الأوربية، وكان ذلك بقيادة المتهم الأول، وهو ما تسبب في فقدان 9 شباب ممن سافروا معهم في غضون عام 2021.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب وسكرتارية كل من سامح إبراهيم الموافي، وأحمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي.
وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنهم بتاريخ سابق على تاريخ 17/11/2021 بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، لاتهامهم بعدة اتهامات لكونهم أسسوا ونظموا، و أداروا وانضموا وآخرين إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين إلى الدول الأوربية، وكان ذلك بقيادة المتهم الأول وعضوية الباقين والآخرين المجهولين، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا وآخرين مجهولين جريمة تهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية من قبل المجني عليهم، وذكر أمر الإحالة 9 أسماء من المجني عليهم" وكان ذلك عن طريق جماعة إجرامية منظمة "محل الاتهام الأول" تمارس نشاطها بالقطر المصري والليبي، بأن خططوا وأعدوا لها بداخل جمهورية مصر العربية، وأتموها بواسطة دولة ليبيا معرضين حياة المهاجرين المهربين ومعاملتهم معاملة غير إنسانية ومهينة وصولا لتهريبهم إلى الدول الأوروبية عبر السفن والمراكب غير المخصصة لنقل الركاب واختراق أعالي البحار، وقد ترتب على ذلك فقط كلا من سالفي الذكر المجني عليهم، وكان ذلك بقصد الحصول على منفعة مادية.
أداروا الحسابات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"في تسهيل ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين المار بينهما.