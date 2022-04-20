شنق نفسه بإيشارب.. تفاصيل انتحار طفل في كفر الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر معتز خضير، وكيل نيابة بيلا في كفر الشيخ، الثلاثاء، تحت إشراف المستشار معتز العوضي، مدير نيابة بيلا، والمستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثة طفل في المرحلة الإعدادية، ويقيم بقرية إبشان، التابعة لمركز بيلا، لبيان أسباب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وظروفها وملابساتها.

وكان اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعزيز، مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بتلقي المركز بلاغًا من المدعوة "م.ا.م"، 39 عامًا، ربة منزل، وتقيم بقرية إبشان، التابعة لمركز بيلا بعثورها على نجلها "محمد.ع.ع"، 13 عامًا، تلميذ بالمرحلة الإعدادية، مشنوقًا بغرفته في منزلهم الكائن بنفس العنوان.

انتقل الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، رفقة الرائد بيومي الجوهري، نائب مأمور مركز شرطة بيلا، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبسؤال والدة الطفل قررت أن ابنها أقبل على الانتحار بشنق نفسه على خلفية تعنيفها إياه بسبب عدم اهتمامه بدروسه الخصوصية، وتهديدها له بإبلاغ والده.

كشف تحريات رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، تحت إشراف اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، والعقيد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، عن صحة ما جاء بأقوال الأم، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

حُرر بذلك المحضر رقم 1816 لسنة 2022، إداري مركز شرطة بيلا، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.