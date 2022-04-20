شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تنظر الاستفادة من استثمارات المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة سوهاج بموازنة العام المالي الحالي 2021/2022.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب ياسر عمر، بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة أسيوط بموازنة العام المالي الحالي 2021/2022.

وفي سياق آخر، تنظر العلاقات الخارجية، الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة (الخارجية) للعام المالي 2022/2023، كما تستعرض الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة (الهجرة وشئون المصريين بالخارج) للعام المالي 2022/2023، وأيضا موازنة وزارة (التعاون الدولي) للعام الجديد.



