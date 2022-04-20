عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بريطانيا: نبحث سبل إمداد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن

الأربعاء 20 أبريل 2022

الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، أن بلاده تبحث سبل إمداد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن، بما في ذلك تركيب صواريخ بريمستون على مركبات.



ولدى سؤاله عن الأسلحة المضادة للسفن التي تخطط بريطانيا لإرسالها إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة العملية العسكرية الروسية، قال جونسون إن أحد الأنظمة التي نبحثها هو معرفة ما إذا كان بإمكاننا تركيب بعض صواريخ بريمستون على ظهر آليات (مركبات) لمعرفة ما إذا كان ذلك سيؤدي المهمة.

وأضاف أن هناك خيارات أخرى قيد الدراسة.

يشار إلى أنه عادة ما يتم إطلاق صواريخ بريمستون من الطائرات النفاثة السريعة. وتقول شركة "إم.بي.دي.إيه" المصنعة لها إنه يمكن استخدامها ضد الأهداف البرية والبحرية سريعة الحركة.

تصاعد القصف في دونباس

بالتزامن أفاد بيان عسكري بريطاني حول مستجدات الأوضاع في أوكرانيا باستمرار تصاعد القصف والضربات الروسية على خط المواجهة في دونباس الثلاثاء، لكن القوات الأوكرانية تمكنت من صد العديد من محاولات التقدم للقوات الروسية.

وأضاف: "لا يزال القصف والضربات الروسية يتصاعد على خط المواجهة في دونباس بينما صد الأوكرانيون العديد من محاولات تقدم القوات الروسية"، وفق رويترز.

كما تابع القول: "لا تزال قدرة روسيا على التقدم متأثرة بالتحديات البيئية واللوجستية والتقنية التي تواجهها حتى الآن، فضلاً عن صمود القوات المسلحة الأوكرانية بروح معنوية مرتفعة".