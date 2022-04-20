الطاقة الذرية تعلن إعادة اتصال أوكرانيا بـ"تشرنوبيل"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الطاقة الذرية تعلن إعادة اتصال أوكرانيا بـتشرنوبيل

الأربعاء 20 أبريل 2022

الخليج 365

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أوكرانيا أبلغتها الثلاثاء باستعادة الاتصالات المباشرة مع محطة تشرنوبيل للطاقة النووية.



وأوضحت أوكرانيا أن الاتصال تم بين المحطة والهيئة الحكومية للطاقة الذرية بعد مغادرة القوات الروسية للمنشأة.

وقال المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافائيل جروسي إن هذا التطور "نبأ سار للغاية"، مضيفا أنه سيتوجه على رأس فريق من الخبراء إلى المحطة هذا الشهر لإجراء سلسلة تقييمات.

والشهر الماضي، أعلنت أوكرانيا، فقد الاتصال بمنشآت النفايات المشعة في تشرنوبيل، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت الوكالة في بيان، إن أوكرانيا أبلغتها أنها فقدت الاتصال بمنشآت النفايات المشعة في تشرنوبيل بجوار محطة الطاقة المعطوبة في موقع أسوأ حادث نووي في العالم عام 1986.

وكانت أوكرانيا قد قالت إن هناك خطرا من حدوث تسرب إشعاعي بعد انقطاع الطاقة الكهربائية عن المحطة أثناء قتال بين القوات الأوكرانية والروسية التي تحتل المحطة المتوقفة عن العمل.

لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قالت في وقت سابق إنها "لا ترى تأثيرا خطيرا على أمن" المحطة.