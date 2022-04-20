شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اجتماعات لـ"خارجية النواب" اليوم لمناقشة موازنات الخارجية والهجرة والتعاون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اليوم الأربعاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب 3 اجتماعات متتالية، الأول لمناقشة عرض الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة (الخارجية) للعام المالي 2022/2023، بينما الاجتماع الثاني لمناقشة عرض الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة (الهجرة وشئون المصريين بالخارج) للعام المالي 2022/2023، بينما الاجتماع الثالث لمناقشة الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة (التعاون الدولي) للعام المالي 2022/2023.