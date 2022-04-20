شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا فايز تتقدم باقتراح برغبة لإلزام المنشآت السياحية والمطاعم بتوفير قوائم طعامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة بشأن إلزام جميع المنشآت السياحية والمطاعم بتوفير قوائم طعامها "المنيو" والخدمات التي تقدمها باللغة العربية "إلزامية" بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للمقترح كالتالي:"اللغة هي وعاء الثقافة، وتحديدًا اللغة العربية التي يستخدمها أكثر من 400 مليون شخص في العالم، وقد لوحظ مُؤَخرًا أن كثير المحال السياحية والمطاعم تكتب قوائم طعامها "المنيو" والخدمات التي تقدمها باللغة الإنجليزية فقط، وهو مايُعَد تغريب للغة العربية في بلادها، وأصبح نهج لنا على أرض الواقع في المدارس وفي الشوارع وفي المطاعم، قد تكون الكتابة بالإنجليزية – على الأقل- واجبة، ولكن من المهم أيضاً أن تتوفر القوائم باللغة العربية، لأسباب كثيرة، أهمها، أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة المصرية، وأيضًا وسيلة ربط الأجيال الجديدة سواء المقيمين في مصر أو خارجها ببلدهم وتاريخها، وحفاظنا على اللغة العربية هو حفاظ على ثروة ثقافية لأمة عمرها آلاف السنين، فضلًا عن تجنب حالة الحرج التي يتعرض لها بعض المصريين والسائحين العرب الذين لايُجيدون لغات غير العربية".

واقترحت رشا فايز كليب إرسال تعميم من وزارة السياحة والآثار إلى كل المطاعم والفنادق تطلب فيه كتابة قوائم الطعام والخدمات باللغة العربية إلى جانب اللغة الإنجليزية فاللغة الإنجليزية للسائحين الذين يأتون إلى مصر، واللغة العربية للمصريين والسائحين العرب الذين شكوا كثيرا من هذه الحالة.