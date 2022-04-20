بلاغ للنائب العام.. هبة السويدي تتقدم ببلاغ ضد شخص تنمر على إحدى الناجيات من الحروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

أعلنت هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد صاحب تعليق أساء وتنمر فيه على إحدى الناجيات من الحروق وتدعى منال حسني، وهي بطلة إعلان مستشفى أهل مصر الجديد، موضحة أنها لن تفرط بحقها وحق كل الناجين من الحروق.

وكتبت هبة السويدي منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، جاء نصه كالتالي: "شكرا لكل من تضامن مع منال في التعليقات.. سأتقدم ببلاغ إلى النائب العام باسم مؤسسة أهل مصر ضد هذا الشخص الذي تجرد من الرحمة، وقرر بكلمة يوجع قلوب مئات الآلاف من الناجين من الحروق، وأصدر عليهم حكم الإعدام وهم أحياء.

وتابع المنشور: "حبيبة قلبي منال المتحدث الرسمي لمؤسسة أهل مصر ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، اتعرضت لحادثة حرق وهي عندها 16 سنة فقدت فيها والدتها و2 من أفراد عيلتها.. 37 عملية منهم بس 27 في أول 3 شهور بعد حادثة الحرق.. رحلة علاج استمرت سنين ومازالت مستمرة .. آلام وأوجاع من إصابتها لا تُحتمل.

وتابع منشور السويدي: "عمليات في وشها وفي إيديها علشان إزالة التصاقات وإعاقة أصابع أيديها علشان تقدر تستخدمها وتخدم روحها.. كل ده ومعاه ألم نفسي وحسرة في قلبها على والدتها وعلى نفسها.. أسرتين كاملين ادمروا وحياتها وقفت.. مدرستها قفلت بابها في وشها واتحرمت من أولى حقوقها في إنها تكمل تعليمها وبعدها إنها تشتغل.

وبعد ما كانت عايشة حياة طبيعية قررت تغطي إيديها بجلوفز وتهرب وتقفل عليها بابها وتستخبى من عيون مجتمع قرر يعاقبها على قدر مكنش ليها ايد فيه... وفي يوم قررت تقاوم وتقوم وتحاول ترجع حياتها بالرغم من كل التنمر والكلام القاسي الي بتتعرضله كل يوم وكل ساعة.. وبدعم أهل مصر ليها بالعلاج والتأهيل النفسي وبقوتها قدرت توصل إنها تكون أول متحدث رسمي بتتكلم بإسم كل الناجين من الحروق.

وكان أول اختبار ليها لما قلعت الجلوفز وطلعت قدمت فقرة في احتفالية قادرون باختلاف السنة دي أمام السيد رئيس الجمهورية.. بنظرة حضرته ليها ولبسملة بعين الإنسان والأب و تجاوبه معاهم فتح باب امل جديد لكل الناجين من الحروق أنه روحهم تعيش من جديد.

وأضاف المنشو: "بقالنا سنين بنعافر علشان نوصل صوتهم، بس إيمانا بالقضية واإحساسنا بوجعهم كان هو الدافع الي بيحركنا بالرغم من كل الصعوبات والتحديات الي بنواجها من أول انقاذ أرواح الضحايا لغاية دمجهم في المجتمع.

إمبارح إعلان مستشفى أهل مصر اللي كانت بطلته منال تم عرضه لأول مرة في التليفزيون وعلى السوشال ميديا.. منال حبيبتي بجد ابتسامتها ترد الروح والثقة اللي بقت عندها في نفسها تفرح قلوب.. بس للاسف دخل شخص معين قلبه يفتقر للرحمة على صفحة اهل مصر وكتب تعليق ما يكتبهوش غير إنسان تجرد من إنسانيته، وبدل ما يشجعها ويشجع مئات الآلاف من الناجين من الحروق إنهم يقاوموا ويعملوا زيها. قرر يهده بكلمة وبتنمره مجهود سنين ويجرح قلب بنوتة كل أملها إنها تعيش وتشتغل وتتعالج.. بنوتة قاومت وتحدت نفسها قبل مجتمعها.

وتابعت السويدي في منشورها: "بس اللي يفرح الناس اللي دخلت ردت عليه وأحرجته فحب يحمي نفسه ومسح التعليق بس كنا صورناه.. أنا حابه أفكر الشخص ده وأفكر كل متنمر بالحملة التي أطلقها رئيس الجمهورية "لا للتنمر"، والقانون الذي تم تفعيله وبقوة بحبس كل من يتنمر بالأخص على ذوي الاحتياجات الخاصة والناجين من الحروق، واحنا في أهل مصر نرفض نفرط في حق ولادنا.