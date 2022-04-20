اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية ثأر دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في قضية ثأر دار السلام.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، و محمد الشرقاوي، و سالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالشروع فى قتل المجنى عليه م. ش عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روحه ثأرًا لما بدر من شقيقه بمقتل شقيق المتهمين الأول والثانى وأعدوا لهذا الغرض "أسلحة بيضاء" ونفاذا لما وغر فى صدورهم وراجحته عقولهم وأتحدت إرادتهم عليه من نية خبيثة، للخلاص من خصمهم فتوجهو إلى حيث أيقنا بمكان تواجد ضحيتهم، وما أن ظفرو به حتى تناوبوا الاعتداء عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء، فأحدثوا به الإصابات التى أوضحها تقرير الطب الشرعي، قاصدين قتله إلا أن خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم به، وهو تدارك المجنى عليه للعلاج.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بحيازة وإحراز أسلحة بيضاء "مطواة وسكين" بغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.