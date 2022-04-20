شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يمنح جهاز المشروعات حق وضع قواعد الإبراء الكلى لمستحقات الخزانة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح قانون المشروعات الصادر برقم 152 لسنة 2020 الحق لمجلس إدارة جهاز المشروعات وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة ، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة رقم 22 من قانون المشروعات أنه لمجلس الإدارة بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال :

١-وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة ، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون .

٢-وضع قواعد الإبراء الجزئى أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة ، بما فى ذلك مقابل التأخير عنها.

وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئى من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقا للقوانين الحاكمة ، بحسب الأحوال ، بناء على طلب الجهاز