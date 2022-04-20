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خادم الحرمين يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة، مساء الثلاثاء، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة وهم كل من: سفير الكاميرون رئيس مجموعة قارة أفريقيا ايا تيجاني، وسفير فلسطين رئيس مجموعة الدول العربية باسم عبدالله الآغا، وسفير ألبانيا رئيس مجموعة قارة أوروبا سامي شيبا، وسفير بروناي رئيس مجموعة قارة آسيا داتو يوسف إسماعيل، وسفير البرازيل رئيس مجموعة قارة أمريكا الجنوبية مارسيلو ديلانينا، وسفير أستراليا رئيس مجموعة دول أوقيانوسيا مارك دونوفان.

ونقل السفراء لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال، تحيات وتهاني قادة الدول العربية والصديقة بشهر رمضان المبارك، وتهنئة جميع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة بهذه المناسبة.

وقد بادلهم خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذا الشهر الفضيل، وحمّلهم نقل تحياته لقادة الدول العربية والصديقة، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية، والعالم أجمع بالخير والسلام.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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