خادم الحرمين يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة

ونقل السفراء لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال، تحيات وتهاني قادة الدول العربية والصديقة بشهر رمضان المبارك، وتهنئة جميع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة بهذه المناسبة.
وقد بادلهم خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذا الشهر الفضيل، وحمّلهم نقل تحياته لقادة الدول العربية والصديقة، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية، والعالم أجمع بالخير والسلام.
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