البنتاجون: أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) جون كيربي الثلاثاء أنّ أوكرانيا تسلّمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي، رافضاً تحديد عددها أو نوعها أو مصدرها.
وقال كيربي خلال مؤتمر صحافي إنّ الأوكرانيين "لديهم اليوم عدداً من المقاتلات تحت تصرفهم أكبر مما كان لديهم قبل أسبوعين"، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة سهّلت إرسال قطع غيار إلى الأراضي الأوكرانية لكنّها لم ترسل طائرات إليها.
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