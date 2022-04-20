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السعودية تقر اتفاقية بشأن استثمارات صندوقها السيادي في مصر

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 01:10 صباحاً - منذ 18 دقيقة

مصر والسعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء على اتفاقية بشأن استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.

ووقع البلدان اتفاقية في 30 مارس آذار لدعم وتشجيع استثمارات الصندوق السيادي السعودي في مصر.

ورأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وفي مستهل الجلسة، اطلّع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية وتركزت حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والقضايا الإقليمية والدولية، ومنها اتصالات ، مع كل من الرئيس الصيني، ورئيس جمهورية كازاخستان، ورئيس روسيا، ورئيس وزراء جمهورية باكستان.

وتناول المجلس إثر ذلك، مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، ولاسيما ما شهدته الأراضي الفلسطينية من استمرار تداعيات اقتحام المسجد الأقصى، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في تحميل القوات الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والانتهاكات، وتبعاتها على فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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