خلال أيام.. مساعدات عسكرية أمريكية كبيرة لأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 01:10 صباحاً - منذ 18 دقيقة

قالت مصادر متعددة مطلعة الثلاثاء إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأيام المقبلة عن حزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا بنفس حجم مساعدات بقيمة 800 مليون دولار تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول أمريكي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إنه من المتوقع أن تكون الحزمة الجديدة بحجم الحزمة السابقة تقريبا، لكن التفاصيل ما زالت قيد الإعداد.

وكانت محطة إن.بي.سي نيوز التلفزيونية أول من نشر تقريرا عن الحزمة الجديدة.

وأعلنت إدارة بايدن الأسبوع الماضي عن مساعدات إضافية بقيمة 800 مليون دولار، ومن بينها أنظمة مدفعية وقذائف مدفعية وناقلات جنود مدرعة وزوارق دفاع ساحلي ذاتية القيادة، لتوسع نطاق العتاد الذي يتم إرساله إلى كييف ليشمل أنواعا جديدة من المعدات الثقيلة.

وإذا جاءت حزمة المساعدة الجديدة كما هو متوقع، فسوف يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير شباط إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

مساعدات بريطانية

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء إن بريطانيا تبحث سبل إمداد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن، بما في ذلك تركيب صواريخ بريمستون على مركبات.

ولدى سؤاله عن الأسلحة المضادة للسفن التي تخطط بريطانيا لإرسالها إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة الغزو الروسي، قال جونسون “أحد الأنظمة التي نبحثها… هو معرفة ما إذا كان بإمكاننا تركيب بعض صواريخ بريمستون على ظهر آليات “مركبات” لمعرفة ما إذا كان ذلك سيؤدي المهمة”، وقال أيضا إن هناك خيارات أخرى قيد الدراسة.