جونسون: بريطانيا تبحث سبل إمداد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء إن بريطانيا تبحث سبل إمداد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن، بما في ذلك تركيب صواريخ بريمستون على مركبات.

ولدى سؤاله عن الأسلحة المضادة للسفن التي تخطط بريطانيا لإرسالها إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة الغزو الروسي، قال جونسون “أحد الأنظمة التي نبحثها… هو معرفة ما إذا كان بإمكاننا تركيب بعض صواريخ بريمستون على ظهر آليات “مركبات” لمعرفة ما إذا كان ذلك سيؤدي المهمة”، وقال أيضا إن هناك خيارات أخرى قيد الدراسة.

وسبق للقوات البريطانية استخدام صواريخ بريمستون في ليبيا وسوريا، وعادة ما يتم إطلاقها من الطائرات النفاثة السريعة، وتقول شركة “إم.بي.دي.إيه” المصنعة لها إنه يمكن استخدامها ضد الأهداف البرية والبحرية سريعة الحركة.

في هذا السياق، أشار المستشار الألماني “أولاف شولتس” اليوم الثلاثاء، الى أنّ ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا عسكريا وماليا على الرغم من أنها بلغت عمليا الحد الأقصى من الأسلحة التي يمكنها تسليمها من مخزونها الخاص، وإنها تعمل بدلا من ذلك مع قطاع صناعة الأسلحة.