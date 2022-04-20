لافروف: لا نفكر في النووي

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وتعليقا على تصريح للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول اعتزام روسيا استخدام أسلحة نووية، قال
لافروف «زيلينسكي كان هو الذي تحدث عن هذا، لا يمكنني، بصراحة، التعليق على ما قاله شخص غير متزن».
ونقل موقع قناة «آر تي عربية» عن لافروف القول «إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا «لم تكن خيارا»، مكررا التذكير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد دعا للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
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