شكرا لقرائتكم خبر لافروف: لا نفكر في النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف «إن روسيا لا تدرس إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا».

وتعليقا على تصريح للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول اعتزام روسيا استخدام أسلحة نووية، قال

لافروف «زيلينسكي كان هو الذي تحدث عن هذا، لا يمكنني، بصراحة، التعليق على ما قاله شخص غير متزن».

ونقل موقع قناة «آر تي عربية» عن لافروف القول «إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا «لم تكن خيارا»، مكررا التذكير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد دعا للجلوس إلى طاولة المفاوضات.