«معركة الأقصى» تسقط 47 قتيلا فلسطينيا

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وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، لتأمين اقتحام المستوطنين، ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه».
وأشارت إلى أن «قوات الاحتلال أغلقت أمس الأول الحرم الإبراهيمي الساعة العاشرة ليلا أمام المصلين المسلمين، ومنعت دخولهم إليه، وامتد الإغلاق حتى فجر اليوم، بزعم تأمين احتفالات المستوطنين بـ «عيد الفصح» اليهودي.
وفي تطور جديد، استشهدت طالبة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين.
وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الفتاة حنان محمود خضور من قرية فقوعة شمال شرق جنين، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال.
ورصدت مصادر حقوقية مقتل 18 فلسطينيا خلال 15 يوما فقط من الشهر الحالي، فيما قتل 47 فلسطينيا منذ بداية عام 2022.
ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية:
- 47 فلسطينيا استشهدوا من بداية 2022.
- 18 استشهدوا خلال 15 يوما.
- 8 أطفال بين الشهداء.
- 2 امرأة استشهدتا في الأحداث.
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