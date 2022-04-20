شكرا لقرائتكم خبر 6 دول تحتفي بالسلال الرمضانية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت دول اليمن والسودان وباكستان وطاجيكستان وبنجلاديش وموريتانيا بالسلال الرمضانية السعودية التي يوزعها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مبادرة «إطعام» الرمضانية.

وفيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس 2.700 سلة غذائية رمضانية في إقليم البنجاب ومنطقة سكردو بإقليم جلجت بلتستان في باكستان استفاد منها 18.900 فردا، سلم 650 سلة غذائية بمحلية جبل أولياء التابعة لولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 2.400 فرد.

ووزعت المركز أمس 1.341 سلة غذائية في جمهورية طاجيكستان، و500 سلة بقرية جيري التابعة لمنطقة فتية ببنجلاديش، استفاد منها 2,500 فرد، إضافة إلى 528 سلة غذائية في موريتانيا، استفاد منها 3.168 فردا.